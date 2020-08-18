Социологи узнали, сколько украинцев считают 24 августа праздником

День Независимости – главный государственный праздник в Украине, но не все граждане его празднуют.

День Независимости - праздник лишь для половины украинцев facebook.com

Почти половина граждан Украины считают День Независимости праздником. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией ООО “Роботизированные телесистемы“, сообщает “Интерфакс-Украина“.

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Согласно опросу, 47,1% респондентов считают 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, праздником. В то же время 38,2% опрошенных ответили, что этот день для них праздником не является. Затруднились ответить или отказались отвечать 14,7% респондентов.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что социологи выяснили политические взгляды украинцев. Типичный украинец не любит РФ, хочет в ЕС и сидит в Facebook.