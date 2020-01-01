На николаевском курорте пьяная мать забыла ребенка на аттракционах

Девочку быстро нашли, мать оштрафовали.

Инцидент произошел в курортном поселке Коблево Николаевской области. Там 44-летняя женщина забыла 12-летнюю дочь на аттракционах и ушла.

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Об этом сообщает ГУНП в Николаевском регионе.

Потом вспомнила, что оставила ее и вернулась, но не застала девочку на месте. Заявила в полицию о пропаже.

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На место выехало несколько нарядов оперативников, через 10 минут ребенка нашли. Школьница была на главной аллее парка недалеко от аттракционов, на которых каталась.

Полиция составила на родительницу админпротокол и оштрафовала. Уточняется, что женщина была пьяна.

Напомним, ранее мы писали, что на Харьковщине “ВАЗ” на “зебре” наехал на женщину с младенцем.

