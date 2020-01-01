Минирование порта в Николаеве не подтвердилось

Полиция устанавливает личность псевдоминера.

В Николаеве на территории терминала морского специализированного порта “НикаТера“, про минирование которого сегодня сообщил в полицию неизвестный, взрывоопасные предметы не обнаружены. Об этом информирует полиция Николаевской области.

Утром полиция получила анонимное сообщение о минировании в Корабельном районе областного центра терминала морского специализированного порта. На место происшествия немедленно отправили взрывотехников, кинологов с собаками и сотрудников полиции.

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Весь специализированный морской порт внимательно осмотрели, но взрывоопасных предметов не нашли. Также проверили прилегающую территорию – безрезультатно.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 259 УК Украины. Максимальное наказание по ней составляет 6 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве сотрудники СБУ установили и задержали двух организаторов июльских терактов в Киеве. Преступники хотели получить 50 биткоинов (примерно 500 тысяч долларов).