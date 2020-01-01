Зеленский проиграл пари мэру Днепра Филатову: Это подтвердил суд

Суд признал отсутствие нарушений при ремонте моста, а значит, Филатов выполнил свое обязательство.

Зеленский и Филатов заключили пари год назад скриншот

Центральный мост в Днепре отремонтирован и эксплуатируется законно. Соответственно, пари, которое президент Владимир Зеленский предложил мэру Днепра в 2019 году, Борис Филатов выиграл. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой решение Третьего апелляционного суда в Днепре.

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Отмечается, что особенностью реконструкции этого инфраструктурного объекта было то, что он выполнялся исключительно за счет городского бюджета. Для Украины этот случай беспрецедентный, поскольку ранее города выполняли такие проекты за счет дотаций из центрального бюджета.

Летом 2019 года, за несколько месяцев до завершения ремонта Центрального моста в Днепре, президент Зеленский во время визита в Днепр предложил мэру пари: до Дня города (отмечается в сентябре) модернизация моста должна быть завершена.

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Работы были закончены в срок, Борис Филатов открыл движение по мосту. Однако президент, приехавший в Днепр, отложил подведение итогов пари, чтобы убедиться в отсутствии нарушений при проведении работ.

Осенью после завершения ремонта моста областная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) провела внеплановую проверку, по итогам которой вынесла предписание и наложила штраф в 1,8 млн грн на Департамент благоустройства горсовета за найденные нарушения.

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Кроме прочего, чиновники ГАСИ хотели получить документы, которые ранее уже изъяла у мэрии Днепра прокуратура, и, не получив их, сделали это поводом для претензии. Городской совет не согласился и обратился в суд.

Весной 2020 года окружной административный суд признал незаконным предписание ГАСИ и отменил штраф, который областные чиновники ГАСИ пытались взыскать с мэрии Днепра.

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16 июля суд апелляционной инстанции подтвердил решение окружного админсуда и полную правоту мэрии Днепра.

В результате решением суда претензии контролирующих органов к модернизации Нового моста признаны несостоятельными. В т.ч. - предписание и штраф, которые областная ГАСИ пыталась наложить на городские службы, суд признал незаконными.

Напомним, в июле прошлого года Зеленский и мэр Днепра Филатов заключили пари на реконструкцию моста. Если мэр проиграет спор, он уйдет в отставку.