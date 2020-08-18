Заключенный колонии украл 150 тысяч гривен с банковских карточек

Все потерпевшие делали покупки на популярном Интернет-сайте бесплатных объявлений.

В Чернигове сотрудники полиции выявили и ликвидировали преступную схему систематической кражи денег, в которой участвовал находящийся в колонии местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полиция получила несколько заявлений от жителей Чернигова и области. Все они во время осуществления покупок на популярном Интернет-сайте бесплатных объявлений потеряли деньги со своих банковских карточек.

Суммы убытков были разные, но все потерпевшие имели дело с одним и тем же продавцом. Общая сумма убытков составила по предварительной информации около 150 тысяч гривен.

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В результате следственно-оперативных мероприятий полиция установила продавца. От имени выдуманного лица действовала целая группа злоумышленников. Один из них сейчас отбывает наказание в виде 8 лет лишения свободы. Другие находились на свободе. У них изъяты банковские карточки с украденными деньгами.

Ранее стало известно, что в Украине во время карантина злоумышленники придумали новый вид мошенничества. Они сообщали потерпевшим, что государство начислило им компенсацию за карантин и под этим предлогом выспрашивали персональную информацию и реквизиты карт.