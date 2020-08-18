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Полиция накрыла канал поставки людей в РФ для работы наркокурьерами

Комментариев: 3
Преступники отправляли украинцев в Россию работать накрокурьерами, но там их быстро арестовывали и использовали в антиукраинской пропаганде на ТВ.
Полиция накрыла канал поставки людей в РФ для работы наркокурьерами
© npu.gov.ua
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Полиция накрыла канал поставки людей в РФ для работы наркокурьерами
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Николаевские полицейские ликвидировали канал поставки в Россию украинцев, на которых зарубежные СМИ делали “картинку“ об украинцах, как наркопреступниках. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, во вторник, 18 августа, в рамках масштабной спецоперации отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Следственное управление Нацполиции в Николаевской области при поддержке спецподразделения КОРД задержало участников группировки, которая вербовала и отправляла в Российскую Федерацию украинцев работать наркокурьерами.

Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинца, которые едут в Россию с преступными намерениями, - рассказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

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Отмечается, что следствие по этому делу длилось несколько лет. Установлены трое граждан, которые входили в преступную группу. Это жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. Также известно о семи гражданах, которые были завербованы и переправлены за границу, а в настоящее время находятся в тюрьмах в РФ.

Но уверен, у фигурантов будет расширяться, - отмечает глава главка.

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Сейчас участникам ОПГ объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли банду псевдополицейских. Преступники выдавали себя за копов и вымогали деньги с граждан.

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Теги: Николаевская область, наркоторговцы, Россия, банда, ОПГ
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Комментариев (3)
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ptt_fever    18.08.2020, 18:57
Оценка:  -22
ptt_fever
Конгениально !!! они ехали заниматься продажей наркоты , и тут- " а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинца, которые едут в Россию с преступными намерениями," -так они что ехали с другими намерениями или все же продажей наркоты заниматься ?
ЗаелоПластинку    18.08.2020, 19:50
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
При чем здесь картинка? Есть факты: крупную партию наркотиков прямо с русского посольства в Аргентине перевозили, есть факт того, что русские - убийцы (намеренно сбили МН-17, прикрываются детьми на Донбассе, убивают мирных жителей). Что тебя смущает? Это не картинка, это реальная картина.
ptt_fever    18.08.2020, 20:14
Оценка:  -22
ptt_fever
Тема статьи о чем ? о том что вербовали украинцев для продажи наркоты , чтобы потом показать искаженную информацию об украинцах , как можно очернить тех кто сами согласились продавать наркоту ?
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