Полиция накрыла канал поставки людей в РФ для работы наркокурьерами

Преступники отправляли украинцев в Россию работать накрокурьерами, но там их быстро арестовывали и использовали в антиукраинской пропаганде на ТВ.

Николаевские полицейские ликвидировали канал поставки в Россию украинцев, на которых зарубежные СМИ делали “картинку“ об украинцах, как наркопреступниках. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Как рассказали правоохранители, во вторник, 18 августа, в рамках масштабной спецоперации отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Следственное управление Нацполиции в Николаевской области при поддержке спецподразделения КОРД задержало участников группировки, которая вербовала и отправляла в Российскую Федерацию украинцев работать наркокурьерами.

Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинца, которые едут в Россию с преступными намерениями, - рассказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

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Отмечается, что следствие по этому делу длилось несколько лет. Установлены трое граждан, которые входили в преступную группу. Это жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. Также известно о семи гражданах, которые были завербованы и переправлены за границу, а в настоящее время находятся в тюрьмах в РФ.

Но уверен, у фигурантов будет расширяться, - отмечает глава главка.

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Сейчас участникам ОПГ объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли банду псевдополицейских. Преступники выдавали себя за копов и вымогали деньги с граждан.