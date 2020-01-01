Ситуация на Донбассе: Сохраняется режим тишины

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 18 августа, и по состоянию на 17:00 в зоне проведения ООС обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано. Об этом проинформировал штаб ООС.

Читай также: Десятки убитых: В Штабе отчитались о ликвидированных боевиках за июль

Украинские военнослужащие соблюдают полное прекращение огня, согласно июльским договоренностям. Потерь среди ВСУ нет.

В районе проведения операции продолжают выполнять свои обязанности и другие подразделения Объединенных сил. Например, саперы ГСЧС разминировали почти четыре гектара земли в прифронтовой полосе. Они нашли 53 взрывоопасных предмета и передали их на уничтожение.

Читай также: В зоне ООС задержан снайпер боевиков

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению жилых домов и инфраструктуры, поврежденной ранее артиллерийским огнем.

Сегодня стало известно, что боевики наращивают количество военной техники и вооружений. За последние две недели из России на временно оккупированные территории Украины доставили 20 единиц отремонтированной и модернизированной военной техники и несколько беспилотных летательных аппаратов.