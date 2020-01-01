На Прикарпатье мужчина взял в заложники бывшую жену и двоих детей

После двухчасовых переговоров с полицией злоумышленника задержали. Обошлось без пострадавших.

Полицейские Ивано-Франковской области задержали мужчину, который взял в заложники женщину и двух детей. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, после двухчасовых переговоров с правоохранителями злоумышленник согласился отпустить женщину и одного ребенка. Именно в этот момент его задержали полицейские.

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Правоохранители рассказали, что 17 августа около 15.00 поступило сообщение, что в поселке Войнилове мужчина взял в заложники жену и двоих детей и угрожает им физической расправой.

Предварительно установлено, что 29-летний бывший муж самостоятельно забрал двух своих детей домой от родственников. Когда об этом узнала 30-летняя бывшая жена, то сообщила в полицию. Не дожидаясь приезда правоохранителей, самостоятельно поехала в дом бывшего мужа, чтобы забрать детей семи и девяти лет. В доме между взрослыми случился конфликт и мужчина закрыл дом, а женщине пригрозил физической расправой.

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На место происшествия немедленно выехали правоохранители, а начальник ГУНП в области ввел полицейскую операцию. После двухчасовых переговоров с правоохранителями мужчина согласился отпустить женщину и ребенка: в этот момент его задержали полицейские. Прикарпатские правоохранители выясняют обстоятельства и детали происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодексе Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

npu.gov.ua

Напомним, в начале августа мужчина захватил заложника в одном из киевских банков и угрожал взорвать бомбу. Через несколько часов преступника обезвредили, обошлось без пострадавших.