Голые футболисты и ночлег мэра на улице: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 18 августа.

На Прикарпатье три человека погибли в ДТП с трактором.

Шахтеры Беларуськалия вышли на площадь, а В Минске массово увольняются актеры.

В Токио установили прозрачные общественные туалеты, а в NASA показали марсианскую "лавину".

В Германии футболисты провели матч голыми, а в Харькове открыли "музей избирательного трэша".

В США сестры-близнецы Бриттани и Бриана Диан вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Сейлерсов.

Возле СИЗО белорусы поздравляют Тихановского, а мэр Умани ночевал возле Офиса президента.