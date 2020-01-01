Голые футболисты и ночлег мэра на улице: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 18 августа.
На Прикарпатье три человека погибли в ДТП с трактором.
Шахтеры Беларуськалия вышли на площадь, а В Минске массово увольняются актеры.
В Токио установили прозрачные общественные туалеты, а в NASA показали марсианскую "лавину".
В Германии футболисты провели матч голыми, а в Харькове открыли "музей избирательного трэша".
В США сестры-близнецы Бриттани и Бриана Диан вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Сейлерсов.
Возле СИЗО белорусы поздравляют Тихановского, а мэр Умани ночевал возле Офиса президента.
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