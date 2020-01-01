Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Голые футболисты и ночлег мэра на улице: фото дня

Комментариев: 0
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 18 августа 2020 года.
Анна Седокова училась ездить на велосипеде в бикини
Анна Седокова училась ездить на велосипеде в бикини
Instagram/annasedokova
Cмотрите фотогалерею Голые футболисты и ночлег мэра на улице: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 18 августа.
 
На Прикарпатье три человека погибли в ДТП с трактором.
 
Шахтеры Беларуськалия вышли на площадь, а В Минске массово увольняются актеры.
 
В Токио установили прозрачные общественные туалеты, а в NASA показали марсианскую "лавину".
 
В Германии футболисты провели матч голыми, а в Харькове открыли "музей избирательного трэша".
 
В США сестры-близнецы Бриттани и Бриана Диан вышли замуж за братьев-близнецов Джоша и Джереми Сейлерсов.
 
Возле СИЗО белорусы поздравляют Тихановского, а мэр Умани ночевал возле Офиса президента.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: футбол, ДТП, Беларусь, NASA, мэр, голые, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь