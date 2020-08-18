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У Кравчука есть "варианты" переговоров с ОРДЛО

Комментариев: 3
Глава украинской делегации хочет организовать диалог с жителями неподконтрольных территорий.
Кравчук предлагает идеи по Донбассу, но пока они нигде не обсуждаются
Кравчук предлагает идеи по Донбассу, но пока они нигде не обсуждаются
facebook.com/pg/1leonidkravchuk

Украина на переговорах в Минске предложит варианты ведения диалога с представителями ОРДЛО. Как именно хотят договариваться в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Он отметил, что российская сторона обвиняет в Киев в якобы нежелании общаться.

"Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он.

Кравчук уточнил, что диалог должен быть не о желаниях главарей так называемых "республик".

"Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами", - подчеркнул он.

Как вариант, такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества.

"Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы - тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться", - говорит Кравчук.

Он добавил, что для него нет запрещенных людей в общении, но никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.

Также он заверил, что пока вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска не стоит.

"Если в ОБСЕ, в том числе в Украине, в России и других странах, консенсусом будет принято решение о том, что нужно перенести в силу таких-то причин, то мы это рассмотрим и вместе примем решение. Сейчас Украина этот вопрос на повестку дня не выносит", - добавил Кравчук.

Напомним, сегодня указом президента заместителем Кравчука назначен первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Кравчук считает, что именно Фокин поможет наладить взаимодействие с жителями Донбасса по всей Украине, поскольку является выходцем из региона.

 

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Теги: Кравчук, Леонид Кравчук, переговоры на Донбассе, переговоры в Минске
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Komrads    18.08.2020, 20:03
Оценка:  0
Komrads
С кем он будет разговаривать? С "ФайнымДрузякою"? И кто с той стороны пойдет на переговоры, чтобы на следующий день попасть в камеру МГБ? Только такой, как вышеуказанный "товарищ". И что от него Кравчук и Фокин могут услышать?
ФaйныйДрузяка    18.08.2020, 19:34
Оценка:  -23
ФaйныйДрузяка
Донбасс всё-равно не вернётся.Хоть веди пкпеговоры,хоть не веди.Люди там проживающие,ценой огромных жертв,обрели свободу и независимость от нашего коричневого болота и в болото это не вернутся.А так же ничего не забудут и никогда не простят.
Путин-Xyйло    18.08.2020, 19:24
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Отправьте Камуняку на ПМЖо в ОРДЛу!
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