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На Днепропетровщине всю ночь боролись с лесным пожаром

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Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 3 га. Пожар ликвидировали утром 18 августа.
Пожар тушили 12 часов
Пожар тушили 12 часов
ГСЧС
 
В Днепропетровской области вблизи поселка Новотроицкое Новомосковского района возник лесной пожар 17 августа. Об этом сообщили в пресс службе ГСЧС региона. 
 
По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что горит подстилка хвойного леса на территории Новомосковского военного лесхоза. Было принято решение о дополнительном привлечении на ликвидацию возгорания дежурного отделения местной пожарной команды Песчанского сельского совета и личного состава ГП Новомосковский военный лесхоз. Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 3 га.
 
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
 
Пожар локализован в 19:15 и ликвидирован 18-го августа в 7.30.
 
 
К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС в Днепропетровской области. Также в ликвидации пожара было привлечено 10 работников и 5 единиц техники Новомосковского военного лесхоза.
 
 
Неделю назад сообщалось, что на Донбассе значительно возросло число пожаров. 
 
Еще сообщалось, что на свалке возле города Красноград в Харьковской области произошел пожар.

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Теги: пожар, Днепропетровская область, спасатель, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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