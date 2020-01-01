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Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко получили обвинительные акты

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Адвокат подозреваемого в деле Шеремета Андрея Антоненко - Станислав Кулик - сообщил о вручении обвинения.
Андрей Антоненко в зале суда
Андрей Антоненко в зале суда
 
Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, получил обвинительный акт. Об этом УНН сообщил адвокат Станислав Кулик.
 
На вопрос, вручили ли обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Вручили".
 
На прошлой неделе Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
 
Отметим, что Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, также вручили обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый.
 
Как сообщалось, защита Андрея Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета.

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Теги: суд, Антоненко, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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