Представителей НАПК не пустили в Энергоатом

Представители НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента Энергоатома Петр Котин.

Проверяющих из НАПК не пустили в центральный офис Энергоатома atom.gov.ua

Представители Национального агентства предотвращения коррупции не смогли попасть в центральный офис госкомпании НАЭК Энергоатом для внеплановой проверки. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило НАПК.

НАПК ранее получил ряд сообщений о возможных нарушениях в Энергоатоме от общественных организаций, депутатов Верховной Рады и СМИ.

"Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - подчеркнул директор НАПК Александр Новиков. По его словам, это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки.

"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции", - заявил Новиков.

Представители НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента Энергоатома Петр Котин.

В свою очередь, в Энергоатоме заявили, что отказали НАПК в допуске в офис, поскольку представители агентства не сообщили, на каком основании собираются проводить внеплановую проверку и за какой период.

Как сообщалось ранее, НАПК составило административный протокол о коррупционном нарушении в отношении депутата Верховной Рады от правящей партии Слуга народа Никиты Потураева.

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