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Представителей НАПК не пустили в Энергоатом

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Представители НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента Энергоатома Петр Котин.
Проверяющих из НАПК не пустили в центральный офис Энергоатома
Проверяющих из НАПК не пустили в центральный офис Энергоатома
atom.gov.ua
 
Представители Национального агентства предотвращения коррупции не смогли попасть в центральный офис госкомпании НАЭК Энергоатом для внеплановой проверки. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило НАПК.
 
 
НАПК ранее получил ряд сообщений о возможных нарушениях в Энергоатоме от общественных организаций, депутатов Верховной Рады и СМИ. 
 
"Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - подчеркнул директор НАПК Александр Новиков. По его словам, это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки.
 
"Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции", - заявил Новиков.
 
Представители НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента Энергоатома Петр Котин. 
 
В свою очередь, в Энергоатоме заявили, что отказали НАПК в допуске в офис, поскольку представители агентства не сообщили, на каком основании собираются проводить внеплановую проверку и за какой период.
 
Как сообщалось ранее, НАПК составило административный протокол о коррупционном нарушении в отношении депутата Верховной Рады от правящей партии Слуга народа Никиты Потураева.

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Теги: борьба с коррупцией, проверка, Энергоатом, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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