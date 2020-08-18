Названо число умерших с начала года украинцев

При этом с начала года в Украине родились почти 140 тысяч человек. Миграционный прирост составил 7 598 человек.

Согласно данным Государственной службы статистики, с начала года в Украине умерли 287 010 человек. Об этом сообщаетпресс-служба Госстата.

По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. За январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человека (в прошлом году - 149 549), а миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).

Напомним, за полгода население Украины сократилось на 140 тысяч. По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.

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