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Названо число умерших с начала года украинцев

Комментариев: 1
При этом с начала года в Украине родились почти 140 тысяч человек. Миграционный прирост составил 7 598 человек.
Смертность сократилась на 17 320 человек
Смертность сократилась на 17 320 человек
Korrespondent.net
 
Согласно данным Государственной службы статистики, с начала года в Украине умерли 287 010 человек. Об этом сообщаетпресс-служба Госстата.
 
По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. За январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек.
 
Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человека (в прошлом году - 149 549), а миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).
 
Напомним, за полгода население Украины сократилось на 140 тысяч. По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитали 41 млн 762 тыс. 100 человек.
 
Как известно, согласно прогнозам ученых, население Украины уменьшится в 2,5 раза.

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Теги: население, смертность, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    18.08.2020, 23:23
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Это общее число всех умерших по разным причинам,или число умерших лишь от болезней?А то,к примеру,число самоубийств"героев АТО/ООС давно засекречено,т.к.число это явно немаленькое...
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