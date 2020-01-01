Счетная палата: Госбюджет недополучил 38 млрд грн

Это связано с низким качеством правительственного прогноза макроэкономических показателей, по мнению аудиторов Счетной палаты.

План доходов госбюджета Украины в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. Об этом во вторник, 18 августа, сообщила Счетная палата.

По ее оценкам, это связано с низким качеством правительственного прогноза макроэкономических показателей.

Так, в конце марта Кабинет министров изменил прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за долл. Фактически в январе-июне курс составил 25,98 грн за долл., то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически он уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. В результате недополучено 14 млрд грн доходов.

В Счетной палате также отметили углубление негативных тенденций в украинской экономике по итогам января-июня, о котором свидетельствуют снижение реального ВВП на 6,7% промпроизводства на 8,3%, импорта товаров и услуг на 19,7%, а также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

Как сообщалось, в январе-июле 2020 года доходы госбюджета Украины составили 588,3 млрд грн, что на 30,4 млрд грн меньше плана , по данным Государственной казначейской службы.

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