В Минобороны опровергли информацию о "вагнеровцах"

Распространенную в СМИ и соцсетях версию о причастности СБУ к операции с боевиками ЧВК Вагнера в министерстве назвали ложной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что появление и задержание "вагнеровцев" в Беларуси - это спецоперация СБУ. Об этом говорится в интервью чиновника агентству Укринформ, опубликованном вечером во вторник, 18 августа.

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб", - заявил Буданов и привел ряд доказательств.

По его словам, боевики ЧВК Вагнера, имеющие опыт боевых действий в гибридных войнах в разных странах, в том числе в Украине, неспроста появились в Минске накануне президентских выборов.

"Только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск. Все эти так называемые "частные" военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют "частные" заказы", - отметил глава ГУР.

Кроме того, подчеркнул Буданов, версию о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в столице Беларуси подробно описали российские спецслужбы в российском издании Комсомольская правда 6 августа - уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками.

По мнению главного разведчика, российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к операции с боевиками ЧВК Вагнера заблаговременно.

Напомним, ранее в украинском медиапространстве появилась информация о том, что операцию с "вагнеровцами" в Беларуси устроили украинские спецслужбы, но она была сорвана Офисом президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet