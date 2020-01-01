Главное 18 августа: Фокин в ТКГ и соглашения с Лондоном

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Витольд Фокин стал заместителем по переговорам о ситуации в ОРДЛО wikipedia.org

Экс-премьер-министр Украины назначен замом главы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, Киев и Лондон заключили оборонные соглашения. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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В ТКГ появился зам

Гарант Владимир Зеленский сделал первого премьера Украины Витольда Фокина заместителем руководителя украинской делегации по переговорам на Донбассе. Фокин в ТКГ будет налаживать связи с представителями ОРДЛО, которых Киев привлечет к взаимодействию.

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Киев усилил сотрудничество с Лондоном

Британский министр обороны Бен Уоллес посетил Украину. В ходе его визита был подписан ряд договоренностей. Соглашения, в основном, касаются укрепления обороноспособности и безопасности Украины, а также увеличения возможностей ВСУ.

Более 94 тысяч украинцев заразились коронавирусом

К утру 18 августа в Украине добавилось за сутки 1616 пациентов с COVID-19. В целом с начала эпидемии было выявлено 94 436 заболевших украинцев. Из них за весь период пандемии 48 925 человек выздоровело, 2116 умерло. Количество инфицированных в мире превысило 22 млн.

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Путин обсудил Беларусь с Европой

Российский президент Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером Франции Эммануелем Макроном и руководителем Евросовета Шарлем Мишелем. Они провели переговоры по протестам в связи с выборами в Беларуси. Об итогах встречи Путин уведомил Александра Лукашенко.

Четверть миллиарда КМУ

В нынешнем году Кабмин принял решение одолжить денег у Cargill Financial Services International Inc. Правительство постановило взять 250 млн кредитных евро. Они нужны, чтобы соблюсти закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Напомним, ранее мы писали, что в Минобороны опровергли информацию о “вагнеровцах“.

