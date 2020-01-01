Перемирие в ООС: Сутки на Донбассе прошли без обстрелов
На участках ответственности украинских подразделений в течение минувших суток соблюдался режим тишины. Военные ВСУ придерживаются условий прекращения огня и готовы реагировать на вражеские выпады.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
С начала текущих суток, 19 августа, нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано. В рядах украинской армии потерь и ранений нет.
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Помимо бойцов, в районе проведения операции Объединенных сил несут службу другие представители сил обороны. Так, сотрудники государственной фискальной службы выявили нарушителей в контрольном пункте “Новотроицкое”. У них изъяли 200 тыс. грн. и составили админпротокол.
Также на Луганщине остановили попытку вывезти на продажу алкогольный фальсификат, общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. грн. Спиртное изъято до принятия судебного решения.
Напомним, ранее мы писали, что Украина закрывает админграницу с Крымом.