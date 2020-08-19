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В Украине новый антирекорд Covid-19: 1 967 заражений за сутки

Комментариев: 2
В Харьковской области за сутки коронавирусом заразились 247 человек.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pg/moz.ukr/

В Украине 18 августа установлен новый антирекорд по Covid-19. 1 967 украинцев за минувшие сутки заразились этим вирусом. Об этом сообщает СНБО.

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812 человек за прошедшие сутки сумели побороть коронавирусную инфекцию, а 28 человек умерли.

Новый антирекорд установила Харьковская область. Там за прошедшие сутки 247 человек заразились коронавирусом (4 человека умерли). В Киеве – 215 человек, во Львовской области – 188 человек, а в Ивано-Франковской области – 163 человека.

В Кировоградской области за сутки медики выявили двух человек с Covid-19. Увеличилось количество заразившихся в Херсонской (+8) и Полтавской (+17) областях. Раньше там за сутки заражалось не более трех человек.

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С момента начала пандемии коронавируса заразились уже 96 403 украинца. 49 737 человек выздоровели, а 2 144 - умерли.

Ранее стало известно, что в Украине занято уже 24% коек, выделенных для больных с Covid-19. В некоторых регионах заполненность таких коек превысила 50%.

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Теги: Украина, коронавирус, COVID-19
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Комментариев (2)
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igorevich777    19.08.2020, 10:02
Оценка:  -2
igorevich777
Сейчас все еще вернутся с отпуска, количество удвоится, а в октябре и утроится.
А зебилам пох, вместо того чтобы готовить койки и средства защиты в больницах, раздерибанили бабки как бы на "дороги" где тендера выиграли все свои по втройне завешенным ценам.
Зебилы вы сделали это вместе.
ФaйныйДрузяка    19.08.2020, 09:49
Оценка:  -23
ФaйныйДрузяка
Надоели вы уже со своим ковидом,твари!Очень сильно надоели.
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