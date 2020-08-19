В Украине новый антирекорд Covid-19: 1 967 заражений за сутки

В Харьковской области за сутки коронавирусом заразились 247 человек.

В Украине 18 августа установлен новый антирекорд по Covid-19. 1 967 украинцев за минувшие сутки заразились этим вирусом. Об этом сообщает СНБО.

Читай также: Кабмин готовит больницы ко второй волне COVID-19, её ждут осенью

812 человек за прошедшие сутки сумели побороть коронавирусную инфекцию, а 28 человек умерли.

Новый антирекорд установила Харьковская область. Там за прошедшие сутки 247 человек заразились коронавирусом (4 человека умерли). В Киеве – 215 человек, во Львовской области – 188 человек, а в Ивано-Франковской области – 163 человека.

В Кировоградской области за сутки медики выявили двух человек с Covid-19. Увеличилось количество заразившихся в Херсонской (+8) и Полтавской (+17) областях. Раньше там за сутки заражалось не более трех человек.

Читай также: Страна на грани второй волны COVID: Зеленский требует принять меры

С момента начала пандемии коронавируса заразились уже 96 403 украинца. 49 737 человек выздоровели, а 2 144 - умерли.

Ранее стало известно, что в Украине занято уже 24% коек, выделенных для больных с Covid-19. В некоторых регионах заполненность таких коек превысила 50%.