На Полтавщине коммунальщики разрушают поселение скифской эпохи

Газовики бурят скважину, уничтожая древний археологический памятник.

В селе Комышня Миргородского района на Полтавщине газовики разрушают скифское городище. Коммунальщики, сооружая скважину, уничтожили уже больше 10 тыс. кв. м объекта культурного наследия.

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Об этом в Facebook сообщает Охранная археологическая служба.

Уточняется, что скважину строит Полтавагаздобыча. Газовики сравняли с землей 200 метров скифского вала.

Археологи просили вмешаться департамент культуры и полицию. Однако это не принесло результатов. Когда специалисты пришли обследовать разрушенную часть объекта, их не пустила охрана. Эксперты говорят, что застройщик не настроен на конструктивный диалог.

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При этом на территории городища успели собрать некоторые артефакты. К примеру, там были найдены фрагменты лепных сосудов, скифской пряжки и наконечники стрел V-III вв. до н.э.

Напомним, ранее мы писали, что запорожские археологи нашли захоронение скифского воина.

