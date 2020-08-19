Тихановская обратилась в ЕС с требованием

Тихановская назвала выборы 9 августа сфальсифицированными.

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, записала видео, в котором призвала лидеров европейских стран не признавать результаты выборов белорусского президента.

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Тихановская назвала выборы 9 августа сфальсифицированными. Режим Лукашенко пытается подавить протест граждан, которые хотят свободы. Уже как минимум два человека погибли, более ста человек получили ранения и травмы.

Политик инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Благодаря этому должна состояться мирная передача власти. Совет объявит новые выборы белорусского президента, которые пройдут с участием международных наблюдателей.

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Глав государств Евросоюза Тихановская призвала уважать выбор белорусского народа и поддержать пробуждение Беларуси.

В Беларуси уже девятый день проходят протесты оппозиции, которая не признает результаты выборов президента страны. Вчера, 18 августа, состоялся многочисленный митинг на площади Независимости.