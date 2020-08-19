Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тихановская обратилась в ЕС с требованием

Комментариев: 0
Тихановская назвала выборы 9 августа сфальсифицированными.
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
EPA/UPG

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, записала видео, в котором призвала лидеров европейских стран не признавать результаты выборов белорусского президента.

Читай также: Тихановская готова стать лидером Беларуси

Тихановская назвала выборы 9 августа сфальсифицированными. Режим Лукашенко пытается подавить протест граждан, которые хотят свободы. Уже как минимум два человека погибли, более ста человек получили ранения и травмы.

Политик инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Благодаря этому должна состояться мирная передача власти. Совет объявит новые выборы белорусского президента, которые пройдут с участием международных наблюдателей. 

Читай также: Тихановская объявит себя президентом - штаб

Глав государств Евросоюза Тихановская призвала уважать выбор белорусского народа и поддержать пробуждение Беларуси. 

В Беларуси уже девятый день проходят протесты оппозиции, которая не признает результаты выборов президента страны. Вчера, 18 августа, состоялся многочисленный митинг на площади Независимости.

Поделись:
Теги: Беларусь, Светлана Тихановская, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    19.08.2020, 10:33
Оценка:  0
ФaйныйДрузяка
Так ведь и ты выборы не выиграла,тупенька ты писденька!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь