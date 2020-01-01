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На Ивано-Франковщине водитель отправил в реанимацию семилетнюю девочку

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Ребенок пострадал в ДТП.
Ребенок без сознания
Ребенок без сознания
.depositphotos.com

Авария произошла в Городенке Ивано-Франковской области. Там на улице Винниченко 23-летний водитель наехал на семилетнюю девочку.

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Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты местной обладминистрации.

Уточняется, что ребенок шел по проезжей части дороги. Автомобилист за рулем “Фольксвагена” на литовских номерах не успел притормозить и сбил его.

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Девочка получила телесные повреждения. Ее увезли без сознания в реанимацию Городенковской районной больницы.

Напомним, ранее мы писали, что житель Сумщины пытался изнасиловать школьницу и чуть не убил ее сестру.

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Теги: ДТП, авария, дети, ребенок, реанимация, сбил пешехода, Ивано-Франковская область, водитель
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