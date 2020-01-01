Клиент такси на Харьковщине с пистолетом требовал заправить авто на АЗС

Водитель уехал с места.

Инцидент зафиксировали в Изюме Харьковской области. Там в ночь на среду, 19 августа, на АЗС подъехало такси. Внезапно его 25-летний пассажир достал пистолет и, угрожая выстрелить, заставил оператора заправить авто.

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Об этом сообщает пресс-центр ГУНП в Харьковском регионе.

Таксист, увидев, что творит его клиент, решил уехать от греха подальше. Сотрудники АЗС вызвали полицию и охрану. Дебошира задержали, он вел себя неадекватно и пытался убежать.

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У хулигана забрали травмат, патроны и складной нож. Открыто уголовное дело по статье о разбое. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что ранее злоумышленник уже был судим за вымогательство, незаконное обращение с оружием и похищение человека.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове пассажир обстрелял такси, чтобы не платить.

