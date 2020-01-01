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УЗ назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости

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Дополнительные поезда будут в Киев и во Львов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

“Укрзализныця“, учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, ко Дню Независимости запустит два дополнительных поезда. Об этом информирует пресс-служба государственного ж/д перевозчика.

Один поезд будет курсировать между Одессой и Киевом, а другой – между Одессой и Львовом. 

В Киев (и в обратном направлении) рейсы будут 22 и 24 августа, а во Львов (и в обратном направлении) – с 22 по 30 августа, через день.

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Пассажирам нужно соблюдать правила карантина. У них будут измерять температуру тела при входе на вокзал и при непосредственной посадке в вагон. В вагоне нужно быть в защитной маске.

Все пассажирские поезда перед отправлением в рейс проходят дезинфекцию. После возвращения из рейса их тоже дезинфицируют.

Ранее сообщалось, что в пассажирских поездах усилят меры безопасности. Соответствующую программу уже разработала “Укрзализныця“.

 

facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

 

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Теги: Укрзализныця, поезда
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