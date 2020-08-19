Нужна еда: Украина отправила в Бейрут пять тонн гуманитарки

Ливан отказался от помощи украинских спасателей, но просил прислать продукты питания.

Украина отправила около пяти тонн гуманитарного груза в столицу Ливана город Бейрут. На борту самолета Национальной гвардии медикаменты и продукты питания, которые сопровождают нацгвардейцы и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

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“В Бейруте произошло страшная беда – взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения. Поэтому по просьбе посольства Ливана в Украине Указом Президента было принято решение о предоставлении гуманитарной помощи. В понедельник Кабинет Министров Украины выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки“, - рассказал Яровой.

По словам главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завалов сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.

Из резервного фонда госбюджета было выделено 8,45 млн гривен. Масса груза составляет пять тонн. Я хочу выразить слова поддержки ливанскому народу и пожелания как можно быстрее справиться с этой ситуацией, - отметил Чечеткин.

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Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил, что на сегодняшний день более 4000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие в такой непростой для Ливана время.

Прибытие украинского борта с гуманитарной помощью в столицу Ливана ожидается около 12.30 в среду, 19 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бейруте продлили чрезвычайное положение после взрыва. Чрезвычайное положение было введено на две недели в Бейруте сразу после взрыва и продлено еще на месяц.