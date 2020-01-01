Степанов поехал в Донецкую область проверять больницы

Министр здравоохранения посетит больницы Славянска и Краматорска.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 19 августа 2020 года, проводит рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

На Донетчине министр побывает в Донецком национальном медицинском университете. Потом он посетит Славянск и Краматорск, где осмотрит местные больницы.

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Степанов хочет пообщаться с врачами и медсестрами, чтобы узнать, какие вопросы их беспокоят. Кроме того, он хочет пообщаться с пациентами, чтобы узнать и их проблемы тоже.

Министр считает, что только таким образом, при помощи лично общения, можно успешно реформировать медицину в Украине.

Ранее Максим Степанов предложил увеличить штрафы водителям, которые не пропускают автомобили “скорой помощи“. Он полагает, что правительство должно подготовить соответствующий законопроект и зарегистрировать его в Верховной Раде.