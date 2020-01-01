Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов поехал в Донецкую область проверять больницы

Комментариев: 0
Министр здравоохранения посетит больницы Славянска и Краматорска.
Максим Степанов
Максим Степанов
facebook.com/moz.ukr/

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 19 августа 2020 года, проводит рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

На Донетчине министр побывает в Донецком национальном медицинском университете. Потом он посетит Славянск и Краматорск, где осмотрит местные больницы.

Читай также: Минздрав изменит критерии определения зон карантина

Степанов хочет пообщаться с врачами и медсестрами, чтобы узнать, какие вопросы их беспокоят. Кроме того, он хочет пообщаться с пациентами, чтобы узнать и их проблемы тоже. 

Министр считает, что только таким образом, при помощи лично общения, можно успешно реформировать медицину в Украине. 

Ранее Максим Степанов предложил увеличить штрафы водителям, которые не пропускают автомобили “скорой помощи“. Он полагает, что правительство должно подготовить соответствующий законопроект и зарегистрировать его в Верховной Раде.

Поделись:
Теги: Степанов, больницы, Донецкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь