Великобритания пришлет свой флот в Черное море для помощи Украине

Находящийся с визитом в Украине британский министр обороны обещает новый уровень военного сотрудничества.

Великобритания направит в черноморский регион корабли Королевского военно-морского флота, чтобы провести совместные учения вместе с украинским ВМФ. Об этом заявил во время визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет “Интерфакс-Украина“.

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“Инициатива по морской подготовке“ является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Британии и Украины в сфере обороны. Это пример расширения нашего сотрудничества с Вооруженными Силами Украины в последние годы“, - сказал Уоллес.

По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны на Донбассе.

Инициатива по морской подготовке “сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО, - добавил глава Минобороны Великобритании.

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Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.

Напомним, сейчас в Украине с визитом находится министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.