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Великобритания пришлет свой флот в Черное море для помощи Украине

Комментариев: 5
Находящийся с визитом в Украине британский министр обороны обещает новый уровень военного сотрудничества.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

Великобритания направит в черноморский регион корабли Королевского военно-морского флота, чтобы провести совместные учения вместе с украинским ВМФ. Об этом заявил во время визита в Киев министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет “Интерфакс-Украина“.

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“Инициатива по морской подготовке“ является очередным шагом к дальнейшему развитию отношений Британии и Украины в сфере обороны. Это пример расширения нашего сотрудничества с Вооруженными Силами Украины в последние годы“, - сказал Уоллес.

По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования, что помогало им защищать территориальную целостность своей страны на Донбассе.

Инициатива по морской подготовке “сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО, - добавил глава Минобороны Великобритании.

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Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.

Напомним, сейчас в Украине с визитом находится министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

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Теги: Великобритания, Черное море, учения, флот, ВМФ, ВМС ВСУ
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Комментариев (5)
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Путин-Xyйло    19.08.2020, 12:33
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Чего же ас кацапов так коробит? Не вернется Украина в мАсковию, утритесь!
ftb1    19.08.2020, 13:00
Оценка:  -2
ftb1
Украина скоро и в Азовию не вернётся ))
T-REX2    19.08.2020, 12:18
Оценка:  -24
T-REX2
А помощь в чем?
Krotol2    19.08.2020, 13:04
Оценка:  -22
Krotol2
Баржу в Одессе будут тянуть так как у них может хоть тросы не гнилые
ftb1    19.08.2020, 12:10
Оценка:  -8
ftb1
Нагло-саксы в своё время очень помогли Индии отколов от неё Пакистан и развязав бессрочную войну. Теперь Украине помогают стать террористическим государством таким как Пакистан.
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