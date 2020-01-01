Во Львове вор побил продавщицу, поймавшего его на краже

Открыто уголовное дело.

Инцидент произошел на ул. Сербской во Львове. Там 39-летний мужчина пытался своровать товар в магазине, но был пойман на краже.

Читай также: Под Одессой подростка отправили в колонию за серию краж

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ZAXID.NET.

Уточняется, что вора заметила 43-летняя продавщица. После этого он напал на женщину и ударил по лицу.

Читай также: На Харьковщине разворовали деньги для сельской амбулатории

На место прибыли оперативники и медики. Было открыто уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении.

Также местные СМИ сообщают, что подозреваемый напал на полицейских. Однако оперативники не подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе задержали ещё двух участников банды “Лоту Гули“.

