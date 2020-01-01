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Во Львове вор побил продавщицу, поймавшего его на краже

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Открыто уголовное дело.
Мужчина напал на 43-летнюю сотрудницу магазина
Мужчина напал на 43-летнюю сотрудницу магазина
zaxid.net

Инцидент произошел на ул. Сербской во Львове. Там 39-летний мужчина пытался своровать товар в магазине, но был пойман на краже.

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Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ZAXID.NET.

Уточняется, что вора заметила 43-летняя продавщица. После этого он напал на женщину и ударил по лицу.

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На место прибыли оперативники и медики. Было открыто уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении.   

Также местные СМИ сообщают, что подозреваемый напал на полицейских. Однако оперативники не подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе задержали ещё двух участников банды “Лоту Гули“.

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Теги: кража, Львов, полиция, вор, нападение, магазин, продавец, избиение
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