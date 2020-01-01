На видео показали, как в Харькове во время игры подрались футболисты

Матч пришлось завершить досрочно.

Дракой закончился поединок по мини-футболу между местными командами в Харькове. Там не смогли прийти к консенсусу игроки команд “Status-M“ и ФК “ВиЯр“.

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Об этом стало известно из Телеграм-канала “Хуевый Харьков”, где показали видео со скандального матча.

Как уточняет издание sport.ua, зачинщиком конфликта стал футболист команды “ВиЯр” Вячеслав Деменской. Он в прыжке с ноги сбил повалил на землю оппонента в неигровой ситуации. После этого футбольная площадка превратилась в поле боя.

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Игру за Кубок Харькова пришлось закончить досрочно. Контроль-дисциплинарный комитет постановил дисквалифицировать Деменского.

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