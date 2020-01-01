Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На видео показали, как в Харькове во время игры подрались футболисты

Комментариев: 0
Матч пришлось завершить досрочно.
Зачинщика конфликта дисквалифицировали
Зачинщика конфликта дисквалифицировали
скриншот из видео

Дракой закончился поединок по мини-футболу между местными командами в Харькове. Там не смогли прийти к консенсусу игроки команд “Status-M“ и ФК “ВиЯр“.

Читай также: В Виннице криминальные авторитеты устроили погром в ресторане

Об этом стало известно из Телеграм-канала “Хуевый Харьков”, где показали видео со скандального матча.

Как уточняет издание sport.ua, зачинщиком конфликта стал футболист команды “ВиЯр” Вячеслав Деменской. Он в прыжке с ноги сбил повалил на землю оппонента в неигровой ситуации. После этого футбольная площадка превратилась в поле боя.

Читай также: Авиапассажирам рассказали, как правильно драться на борту

Игру за Кубок Харькова пришлось закончить досрочно. Контроль-дисциплинарный комитет постановил дисквалифицировать Деменского.

Напомним, ранее мы сообщали, что МВД заинтересовалось избиением модели в Турции.

Поделись:
Теги: игра, матч, Харьков, драка, конфликт, скандал, дисквалификация, футбол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь