В Киеве неадекватный мужчина обстрелял патрульное авто полиции

Гражданин проявил агрессию, когда полицейские просто проезжали мимо.

В Киеве патрульные задержали мужчину, который обстрелял служебное авто полиции. Об этом информирует официальная Фейсбук-страница патрульной полиции города.

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“Сегодня утром патрульные ехали мимо остановки “Смелянская“ в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские тут же остановили машину и задержали гражданина.

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При себе 44-летний мужчина имел предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами. Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение показалось им странным, а также следственно-оперативную группу для изъятия оружия и правовой квалификации действий гражданина.

Напомним, ранее сообщалось, что на Одесчине пьяный водитель напал на копов и покусал их. Суд избрал меру пресечения злоумышленнику в виде содержания под стражей с правом выйти под залог.