В Днепре у торгового центра обстреляли авто на парковке
Инцидент произошел возле торгового центра “Арника” в Днепре. Там неизвестные обстреляли авто Volkswagen Caddy на парковке.
Читай также: Пьяный житель Днепропетровщины стрелял из окна по детям во дворе
Об этом сообщил Телеграм-канал “Днепр сейчас”.
Владелец отлучился, а когда вернулся, увидел сквозное отверстие от пули на заднем стекле машины. У хозяина есть версия случившегося. Он подозревает в порче транспортного средства управляющую компанию “Наш город”.
Читай также: В Киеве неадекватный мужчина обстрелял патрульное авто полиции
Говорит, что фирма пыталась взять вместо ЖЭКа под контроль дом, в котором он живет. Мужчина был категорически против, он считает, что таким образом ему могли отомстить.
Пострадавший заявил об инциденте в полицию. Ждет расследования.
Напомним, ранее мы писали, что клиент такси на Харьковщине с пистолетом требовал заправить авто на АЗС.