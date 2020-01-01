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В Днепре у торгового центра обстреляли авто на парковке

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Хозяин машины говорит, что это не случайность.
Водитель заявил в полицию
Водитель заявил в полицию
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Инцидент произошел возле торгового центра “Арника” в Днепре. Там неизвестные обстреляли авто Volkswagen Caddy на парковке.

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Об этом сообщил Телеграм-канал “Днепр сейчас”.

Владелец отлучился, а когда вернулся, увидел сквозное отверстие от пули на заднем стекле машины. У хозяина есть версия случившегося. Он подозревает в порче транспортного средства управляющую компанию “Наш город”.

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Говорит, что фирма пыталась взять вместо ЖЭКа под контроль дом, в котором он живет. Мужчина был категорически против, он считает, что таким образом ему могли отомстить.

Пострадавший заявил об инциденте в полицию. Ждет расследования.

Напомним, ранее мы писали, что клиент такси на Харьковщине с пистолетом требовал заправить авто на АЗС.

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Теги: стрельба, машина, Днепр, авто, обстрел, конфликт
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