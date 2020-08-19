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Опубликовано видео, как Фокин оправдывает Путина за аннексию Крыма

Комментариев: 2
Блогеры нашли интервью полугодичной давности, в котором новый помощник Кравчука в ТКГ делает спорные заявления.
Витольд Фокин оправдал Путина, ссылаясь на фейк
Витольд Фокин оправдал Путина, ссылаясь на фейк
кадр из видео

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, которого президент Зеленский вчера назначил первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, ранее отличился спорными заявлениями об аннексии Крыма Российской Федерацией.

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В социальных сетях опубликовали фрагмент выступления Фокина на телеканале “112 Украина“, в котором экс-премьер оправдывал действия страны-агрессора. Внимание на это интервью обратил блогер Виктор Примаченко.

Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот, - сказал Фокин.

Судя по плашкам на видео, это интервью Фокин дал в марте 2020 года.

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Следует отметить, что в марте 2014 года в СМИ и социальных сетях получил широкое распространение фейк о якобы заходе американской авианосной группы в Черное море. Позднее эта информация была опровергнута. Авианосец США стоял на рейде в Греции и даже близко не подходил к Босфору. Также важно указать, что из-за турецких автомобильных и железнодорожных мостов, переброшенных в Стамбуле через Босфор, проход по проливу крупных кораблей, например, авианосцев, невозможен чисто технически – они слишком высокие.

Напомним, ранее Кравчук рассказал, чем займется Фокин в ТКГ. Глава украинской делегации на минских переговорах делает ставку на обширные связи Фокина в донецком регионе.

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Теги: Кравчук, витольд фокин, ТКГ, аннексия Крыма, США, Россия, авианосец, фейк
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Комментариев (3)
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рекрас    19.08.2020, 13:17
Оценка:  0
рекрас
И где тут "оправдание пукина"?!
Если я скажу, что "иловайск" пукин организовал, чтобы дожать подписание "Минских соглашений" - это тоже оправдание его действий?
задолбали писаки, путающие теплое с мягким
ftb1    19.08.2020, 13:07
Оценка:  -1
ftb1
А рагули пупы рвут чтоб сорвать мирный процесс на Донбассе. Фокин Крым не сдавал, а к двум yблюдкaм, к Пете Парaшe и Турчину что, нет вопросов у пиндocoB?
ВосставшийИзБана    19.08.2020, 13:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Смотрю я на него - ну типичный удмурт.
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