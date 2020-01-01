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Эпидемия COVID: Киев и регионы открывают дополнительные больницы

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В Минздраве отмечают, что прежних мощностей в больницах уже не хватает.
Виктор ляшко анонсировал открытие дополнительных больниц
Виктор ляшко анонсировал открытие дополнительных больниц
кадр из видео

В столице и шести областях Украины вводятся новые больницы, которые будут принимать больных COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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“Мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах нашей страны. Поэтому дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусом“, - сообщил он.

По словам главного санврача страны, дополнительные больничные мощности будут развернуты в городе Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 1967 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество подтвержденных случаев в Киеве - 10945.

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Теги: коронавирус, больница, Виктор Ляшко, Минздрав
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