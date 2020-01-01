В Сумах депутату к голове на фото приделали тело Порошенко
Курьезный подвох нашли пользователи сети в фотографии сумского представителя “Батькивщины” Виктора Лысенко. Так, его голову на официальном снимке “прикрепили” к телу экс-президента Петра Порошенко.
Читай также: В Киеве пылал автомобиль бывшего главы Офиса президента, - СМИ
Об этом сообщает u-news.
Пользователи сети нашли два фото, на которых Лысенко и Порошенко одеты абсолютно одинаково. У обоих – темно-синий костюм в полоску, сиреневый галстук и белая рубашка.
При этом на пиджаке и рубашке Лысенко точно такие же заломы, как и у пятого президента. Не хватает только значка в виде тризуба, как у экс-гаранта, его убрали в фотошопе. В том, что фото были откорректированы, можно убедиться, проверив с помощью специального сервиса.
Читай также: Суд отменил арест картин из коллекции Порошенко
В соцсетях люди пишут, что Виктор Лысенко появляется на фото в таком наряде уже несколько лет подряд. Снимок заметили на сайте Сумского облсовета и на агитационной предвыборной палатке.
Напомним, ранее мы писали, что обнародован свежий рейтинг политиков, Зеленский и Порошенко – главные соперники.