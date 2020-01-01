В Сумах депутату к голове на фото приделали тело Порошенко

Для официальных снимков политика использовали верхнюю часть тела пятого президента.

Фото сумского политика в таком виде гуляют уже пару лет подряд u-news

Курьезный подвох нашли пользователи сети в фотографии сумского представителя “Батькивщины” Виктора Лысенко. Так, его голову на официальном снимке “прикрепили” к телу экс-президента Петра Порошенко.

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Об этом сообщает u-news.

Пользователи сети нашли два фото, на которых Лысенко и Порошенко одеты абсолютно одинаково. У обоих – темно-синий костюм в полоску, сиреневый галстук и белая рубашка.

При этом на пиджаке и рубашке Лысенко точно такие же заломы, как и у пятого президента. Не хватает только значка в виде тризуба, как у экс-гаранта, его убрали в фотошопе. В том, что фото были откорректированы, можно убедиться, проверив с помощью специального сервиса.

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В соцсетях люди пишут, что Виктор Лысенко появляется на фото в таком наряде уже несколько лет подряд. Снимок заметили на сайте Сумского облсовета и на агитационной предвыборной палатке.

На фото Лысенко не хватает только значка, как у Порошенко u-news

Снимок использовался в предвыборной агитации u-news

Напомним, ранее мы писали, что обнародован свежий рейтинг политиков, Зеленский и Порошенко – главные соперники.

