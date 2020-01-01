Задержанный снайпер-боевик рассказал об особенностях "службы" боевиков

Боевик не захотел быть в заградительном отряде.

Задержанный 16 августа в зоне проведения ООС снайпер боевиков Игорь Петренко, рассказал о подготовке и особенностях "службы" боевиков. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС.

По словам бывшего боевика, в 2014 году его тренировали российские спецслужбы (ГРУ) на полигоне в районе Ростова. До наступления 2020 года давали двойную зарплату, но только в том случае, если приезжал какой-нибудь военный российский советник.

Читай также: Десятки убитых: В Штабе отчитались о ликвидированных боевиках за июль

В 2018 году Петренко получал зарплату в 15 тысяч рублей. В то время за российский паспорт нужно было заплатить около 6 тысяч рублей. Сейчас его можно получить всего за 300 рублей. Поэтому стало больше жителей временно оккупированных территорий с российскими паспортами.

Бывший боевик признался, что в заградительных отрядах были представители ВС РФ. Они остались и сейчас, но в каком количестве – Петренко не знает.

Напомним, что Петренко раньше был снайпером у боевиков, но 16 августа он добровольно сдался ВСУ. Он заявил, что не выдержал издевательств со стороны главарей оккупационных подразделений.