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Показано видео, как на Харьковщине мощно горит супермаркет

Комментариев: 2
Свидетели утверждают, что слышали взрывы.
Огонь уже перекинулся на соседнюю постройку
Огонь уже перекинулся на соседнюю постройку
скриншот из видео

Пожар вспыхнул в поселке Сахновщина Харьковской области. Там загорелся супермаркет “Посад”.

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Об этом сообщил Телеграм-канал “Харьков 1654”, выложив видео.

На ролике видно, как из здания вырываются огромные языки пламени и валит густой черный дым. Свидетели говорят, что пламя перекинулось на расположенную рядом постройку.

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Также, по словам очевидцев, в районе ЧП слышны взрывы.

О причинах пока ничего не сообщается. На месте работают спасатели, продолжают ликвидировать возгорание. По их предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали, как в Днепре чуть не сожгли лес во время отдыха.

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Теги: пожар, Харьковская область, видео, супермаркет, огонь, пламя
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Комментариев (2)
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ГyнВсемогущий    19.08.2020, 15:01
Оценка:  -1
ГyнВсемогущий
Мощно горит?
Michael2811    19.08.2020, 14:56
Оценка:  -2
Michael2811
Что сгорит -то не сгниёт!!! Страховка все убытки перекроет.
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