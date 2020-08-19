Показано видео, как на Харьковщине мощно горит супермаркет

Свидетели утверждают, что слышали взрывы.

Огонь уже перекинулся на соседнюю постройку скриншот из видео

Пожар вспыхнул в поселке Сахновщина Харьковской области. Там загорелся супермаркет “Посад”.

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Об этом сообщил Телеграм-канал “Харьков 1654”, выложив видео.

На ролике видно, как из здания вырываются огромные языки пламени и валит густой черный дым. Свидетели говорят, что пламя перекинулось на расположенную рядом постройку.

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Также, по словам очевидцев, в районе ЧП слышны взрывы.

О причинах пока ничего не сообщается. На месте работают спасатели, продолжают ликвидировать возгорание. По их предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что на видео показали, как в Днепре чуть не сожгли лес во время отдыха.

