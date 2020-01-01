"Прекрасный результат": Зеленский похвалил Запорожье за ремонт дорог

Президент инспектирует объекты "Большой стройки" в Запорожской области.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильной дороге международного значения М-18 Харьков - Ялта, которые ведутся в рамках Национальной программы “Большая стройка“. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Как рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков, автодорога М-18 обеспечивает транзитное движение грузовых и легковых автомобилей из соседних областей и пролегает через города Запорожье, Васильевка, Мелитополь, которые не имеют обходных дорог.

В рамках текущего плана будут отремонтированы 122,9 км пути. Работы уже начаты на участке в 88,7 км, в том числе капитальный ремонт продолжается на 10,3 км, вскоре начнется еще на 7,6 км. Текущий средний ремонт осуществляется на 78,4 км, еще на 26,9 км работы стартуют вскоре.

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Также на этой дороге запланирован капитальный ремонт моста протяженностью 60,34 м через р. Большой Утлюг. Сейчас там начато забивания свай. Отремонтировать переправу планируют до конца года.

Владимиру Зеленскому рассказали, что с конца 2019-го и 2020 года всего на Запорожье построят более 500 км дорог.

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Глава Укравтодора напомнил, что большинство основных дорог на территории Запорожской области будут отремонтированы до конца года. Так, еще в 2019-м дорожники ввели в эксплуатацию трассу Запорожье - Мариуполь. Среди основных проектов 2020 - дороги М-18 в направлении из Днепра в Мелитополь и Н-30 Васильевка - Бердянск, которая является одной из главных транспортных артерий Запорожье и основным туристическим маршрутом до курортов.

Это действительно прекрасный результат. Запорожье показывает один из лучших результатов в Украине. Спасибо за все это всем службам, - отметил Президент.

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В следующем году планируется ремонт еще одной международной трассы - М-14. После обновления Н-23 на участке Запорожье - Кривой Рог Укравтодор начнет активнее реставрировать дороги территориального значения. Первая такая автодорога - Т-0401, которая соединяет два райцентра, в этом году уже обновляется.

Если посмотреть на статистику, никогда столько дорог за всю историю независимости Украины в Запорожской области не делали. Это не виртуальные какие-то километры, а вот они – положены уже с верхними слоями асфальтобетона, почти 150 км только в этом году. А сезон только на пике. Думаю, что мы доказали, что на дорогах государственного значения мы это можем делать. Думаю, после выборов мы докажем, что на местных дорогах результат будет такой же, - заявил Александр Кубраков.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожье. Глава государства будет участвовать в презентации программы развития Запорожской области.