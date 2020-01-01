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Под Харьковом двое подростков воровали велосипеды и перекрашивали их

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Малолетним преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Юношей сдала местная жительница
Юношей сдала местная жительница
hk.npu.gov.ua/

Факт зафиксировали в городе Чугуев на Харьковщине. Там двоих 15-летних местных жителей уличили в воровстве.

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Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Указано, что подростков поймали после того, как они угнали двухколесный транспорт у девушки. Пострадавшая оставила велосипед возле салона красоты, а когда вернулась за ним, его не оказалось на месте. Тогда она обратилась в полицию.

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Вскоре правоохранители засекли угонщиков в родном городе. Один из них катался на украденном велосипеде. Его товарищ-подельник в это время тоже оседлал железного коня, который они вместе украли у магазина в пгт Веденка.

Чтобы их не разоблачили, юноши перекрасили велосипеды в другой цвет. Транспортные средства забрали у воров и вернули владельцам.

Проводится расследование. Малолетним преступникам светит до 5 лет колонии.

Напомним, ранее мы писали, что на Николаевщине школьник в кустах изнасиловал 7-летнюю соседку.

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Теги: кража, велосипед, угон, подростки, Харьковская область, колония, воровство, велосипед, полиция
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