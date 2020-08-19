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Волонтеры иронично "поздравили" боевиков с Днем Независимости

Комментариев: 2
Над позициями оккупантов на Донбассе высыпали несколько тысяч "поздравительных листовок".
Волонтеры иронично "поздравили" боевиков с Днем Независимости
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Волонтеры иронично "поздравили" боевиков с Днем Независимости
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Волонтеры решили “поздравить“ боевиков с Днем независимости Украины при помощи воздушных шариков и открыток. Об этом информирует “Радіо Свобода“.

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“Эти открытки - это, по сути, троллинг. Мы знаем, что День независимости. И не “поздравить“ наших врагов мы не могли. И мы специально для них подготовили 3-4 тысячи листовок, запустили на позиции врага“, - рассказал участник акции Владислав с позывным “Борода“.

Мы показываем, что мы о них очень много знаем. Даже во времена затишья мы работаем, мы не сложили руки, мы освобождаем свою землю, - добавил он.

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Отмечается, что запущенная на воздушных шариках “посылка“ с открытками раскрылась над позициями оккупантов, благодаря приспособлению, состоящему из будильника и “электронной спички“.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры запустили 25-метровый флаг Украины над Крымом. Акцию устроили волонтеры из Славянска.

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Теги: боевики, волонтеры, Донбасс, День Независимости
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Комментариев (2)
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ftb1    19.08.2020, 15:29
Оценка:  -2
ftb1
Рагульё в своём репертуаре. Так они то как раз наиболее незалежные на всей территории украинской колонии.
alex-zol    19.08.2020, 15:09
Оценка:  -3
alex-zol
и героично пукнули, растерев подливу по ляжкам)))))
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