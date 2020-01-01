На Волыни мужчину за переправку мигрантов приговорили к семи годам колонии

Злоумышленник нелегально переправлял граждан Турции в Польшу.

В Волынской области суд первой инстанции признал местного жителя виновным в организации незаконного канала переправки людей в Польшу, и приговорил его к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В 2019-2020 годах житель Луцка через участок Луцкого пограничного отряда нелегально переправлял граждан Турции в Польшу.

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Нужно отметить, что злоумышленник является гражданином Узбекистана. Во время санкционированного обыска у него нашли вещественные доказательства, полностью его изобличающие. В дальнейшем суд первой инстанции, принимая решение, основывался, в том числе, и на этих доказательствах.

Суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Киевской и Закарпатской областях сотрудники СБУ и полиции задержали участников группировки, которая занималась нелегальной переправкой иностранцев через госграницу в Евросоюз.