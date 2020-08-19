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Украина разорвала четыре авиационных договора с СНГ

Комментариев: 4
В правительстве решили, что в условиях российской агрессии дальнейшее участие Украины в договорах не имеет смысла.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

Украина выходит из четырех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Такое решение было принято Кабинетом министров в среду, 19 августа, на заседании, которое транслировалось в прямом эфире.

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В частности Украина денонсировала соглашение о дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств и соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Также Украина вышла из соглашения о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации и соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Наше правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически расторгаем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации. Украина является частью международных и двусторонних договоров в этих сферах, а денонсация таких соглашений - в первую очередь ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заседание Кабмина, на котором принято решение:

Напомним, ранее на этой неделе Украина разорвала торговый договор с РФ, действовавший с 1992 года. Договор предусматривал создание торговых представительств.

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Теги: СНГ, Кабмин, авиасообщение, российская агрессия
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Комментариев (4)
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FriendLoki    19.08.2020, 17:47
Оценка:  -1
FriendLoki
А авиастроение ещё есть?
ftb1    19.08.2020, 17:04
Оценка:  -3
ftb1
И шо, за эти укро-бзики ещё запад платит?
ВыВсеВрети    19.08.2020, 17:23
Оценка:  0
ВыВсеВрети
нет, помойка платит!...)))))))
ftb1    19.08.2020, 17:33
Оценка:  0
ftb1
помойка так задолжала МВФу что даже проценты заплатить не в состоянии.
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