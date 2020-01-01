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В Хмельницком под новостроем сместился грунт: момент попал на видео

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Жителей одной из новостроек Хмельницкого среди ночи разбудил шум от смещения грунта возле их дома.
В Хмельницком под новостроем сместился грунт: момент попал на видео
© кадр из видео
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  • Провал грунта в Хмельницком
В Хмельницком под новостроем сместился грунт: момент попал на видео
Провал грунта в Хмельницком
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В Хмельницком из-за сдвига грунта возле новостройки образовался глубокий провал. Об этом рассказал жилец дома в Facebook.

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Инцидент произошел по адресу Кармелюка 4/2 19 августа. Очевидец рассказал, что его разбудил сильный шум. В окно он увидел, как осыпается земля.

На снятых им кадрах видно, как трещины в асфальте достигают дома. Мужчина сообщил, что многие жильцы покинули здание.

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По информации издания Суспільне, жителей многоэтажки планируют отселить на одни сутки - пока застройщик соседней стройплощадки проведет работы по недопущению дальнейшего смещения грунта.

Напомним, в Полтаве рухнули леса на новостройке. Строительные конструкции упали по всей высоте здания по неизвестным на данный момент причинам.

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Теги: видео, дом, авария, Хмельницкий, новостройки
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Источник: korrespondent.net

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