Жителей одной из новостроек Хмельницкого среди ночи разбудил шум от смещения грунта возле их дома.

В Хмельницком под новостроем сместился грунт: момент попал на видео

На весь экран Свернуть

В Хмельницком под новостроем сместился грунт: момент попал на видео

В Хмельницком из-за сдвига грунта возле новостройки образовался глубокий провал. Об этом рассказал жилец дома в Facebook.

Читай также: В Киевской области обвалилась крыша жилого дома

Инцидент произошел по адресу Кармелюка 4/2 19 августа. Очевидец рассказал, что его разбудил сильный шум. В окно он увидел, как осыпается земля.

На снятых им кадрах видно, как трещины в асфальте достигают дома. Мужчина сообщил, что многие жильцы покинули здание.

Читай также: Близ популярного курорта Украины в море рухнуло полкилометра склона

По информации издания Суспільне, жителей многоэтажки планируют отселить на одни сутки - пока застройщик соседней стройплощадки проведет работы по недопущению дальнейшего смещения грунта.

Напомним, в Полтаве рухнули леса на новостройке. Строительные конструкции упали по всей высоте здания по неизвестным на данный момент причинам.