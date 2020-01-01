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Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: Известна повестка

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Глава парламента по просьбе президента собирает нардепов на внеплановую сессию.
Зеленский собирает Раду на 25 августа
Зеленский собирает Раду на 25 августа
president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа. Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

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Отмечается, что инициатором созыва внеочередного заседания Рады является президент Владимир Зеленский. Согласно распоряжению Разумкова, на сессии планируется рассмотрение следующих вопросов:

  • проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год“ (№ 3963);
  • проект закона Украины о внесении изменений в ст.6 закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год“ (№ 3659);
  • проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);

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    проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063);
  • проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения “Европейские дороги Украины III (проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети)“ между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);
  • проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект “Транспортная связь в Украине - фаза И“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады с просьбой созвать народных депутатов на внеочередное заседание. Главный вопрос, который должны рассмотреть парламентарии – повышение уровня минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября.

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Теги: президент, Верховная Рада, Зеленский, Разумков, минимальная зарплата
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