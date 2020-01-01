Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание: Известна повестка

Глава парламента по просьбе президента собирает нардепов на внеплановую сессию.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа. Об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

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Отмечается, что инициатором созыва внеочередного заседания Рады является президент Владимир Зеленский. Согласно распоряжению Разумкова, на сессии планируется рассмотрение следующих вопросов:

проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год“ (№ 3963);

проект закона Украины о внесении изменений в ст.6 закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2020 год“ (№ 3659);

проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);

Читай также: “На четверку”: Разумков оценил работу Рады проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063);

проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063); проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения “Европейские дороги Украины III (проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети)“ между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);

проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект “Транспортная связь в Украине - фаза И“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады с просьбой созвать народных депутатов на внеочередное заседание. Главный вопрос, который должны рассмотреть парламентарии – повышение уровня минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября.