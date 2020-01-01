В Кропивницком работник СИЗО избил заключенного

Прокуратура по данному факту открыла уголовное производство.

Одного из сотрудников СИЗО в Кропивницком подозревают в избиении заключенного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Прокуратура провела проверку СИЗО после того, как получила информацию, что у одного из заключенных на теле обнаружены следы побоев. В ходе прокурорской проверки заключенный заявил, что его избил один из сотрудников следственного изолятора.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что Минюст планирует в ближайшее время начать продавать на государственном онлайн-аукционе ненужные следственные изоляторы, воспитательные центры и колонии. Среди них будет и закрытая на данный момент одесская колония №51, которая располагается всего в 3,5 километрах от моря.