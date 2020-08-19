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Суд снова арестовал коллекцию картин Петра Порошенко

Комментариев: 2
Эпопея с арестом коллекции тянется с мая, когда в ГБР начали активно расследовать возможный незаконный вывоз полотен.
Картины входят в личную коллекцию экс-президента
Картины входят в личную коллекцию экс-президента
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Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин пятого Президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Илью Новикова.

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“Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом“, - сказал он.

По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора “в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали“.

Напомним, в начале августа суд отменил арест картин из коллекции Порошенко. Скандальный арест коллекции состоялся в мае по инициативе ГБР.

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Теги: Порошенко, картины, суд, ГБР
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Комментариев (2)
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Woodbrother    19.08.2020, 18:45
Оценка:  0
Woodbrother
Когда уже зеленые недоумки успокоятся. Клоунским дурачкам до Порошенко как до неба.
Путин-Xyйло    19.08.2020, 18:23
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Перешли дорогу в неположенном месте? Разве что ЗеXy.
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