Суд снова арестовал коллекцию картин Петра Порошенко

Эпопея с арестом коллекции тянется с мая, когда в ГБР начали активно расследовать возможный незаконный вывоз полотен.

Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин пятого Президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Илью Новикова.

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“Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом“, - сказал он.

По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора “в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали“.

Напомним, в начале августа суд отменил арест картин из коллекции Порошенко. Скандальный арест коллекции состоялся в мае по инициативе ГБР.