Копам пришлось спасать мужчину, устроившего семейный скандал
В Кировоградской области полицейским из мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия пришлось спасать жизнь мужчины, поранившего себя во время семейного скандала. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
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Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что местный житель ссорится с родственниками и пытается их побить. Местный участковый и работник патрульной полиции отправились на место происшествия.
Через несколько минут полицейские зашли во двор заявительницы, увидели разбитое окно и большое пятно крови. Владелец дома рассказал, что его родственник только что разбил рукой стекло, серьезно травмировался, а затем покинул территорию двора и побежал к расположенной рядом парковой зоне.
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Быстро сориентировавшись в ситуации, правоохранители взяли с собой аптечку со всем необходимым и отправились на поиски мужчины. Уже через несколько метров потерпевший сам вышел им навстречу и, теряя сознание, попросил о помощи, - рассказали в полиции.
На месте полицейские наложили на травмированную руку мужчины жгут, приостановили кровотечение и, не теряя времени, на служебном автомобиле доставили пострадавшего в медицинское учреждение.
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По словам врачей, в момент госпитализации состояние мужчины было тяжелым, ведь он потерял много крови. Сейчас, после полученной медицинской помощи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве трое иностранцев избили и ограбили таксиста, который не уступил им дорогу. Агрессоров задержали спустя час. Им предъявлено подозрение.