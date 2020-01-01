В СНБО ожидают масштабную кибер-атаку накануне Дня Независимости

Центр кибербезопасности выявил признаки готовящейся хакерской атаки против Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной кибер-атаки на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости. Об этом информирует пресс-служба СНБО.

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Как отмечают в НКЦК, замечена активизация хакерской группировки “Gamaredon“, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации. Выявлена тенденция к модернизации программных средств кибератак с целью повышения их эффективности и маскировки.

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения, - говорится в сообщении.

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Специалисты НКЦК отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский изменил состав СНБО. Президент обновил персональный состав Совета нацбезопасности и обороны.