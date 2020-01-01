Карантинный год. Как будут учить детей в новой реальности

Через две недели Украину ожидают два знаменательных события: 31 августа 2020 года заканчивается очередной срок карантина, а 1 сентября начинается новый учебный год.

Родители школьников — в тихом шоке. Потому что пока ничего не понятно, как оно теперь будет. Март-май — окончание предыдущего учебного года — показали, что Минобразования неспособно нормально организовать процесс в новых условиях, пишет Ольга Байвидович в №15 Журнала Корреспондент. Фактически два с половиной месяца для учебы были потеряны. С трудом разрулили ситуацию для выпускников — чтобы те прошли ВНО.

Что дальше? Министерство здравоохранения совместно с Минобразования разработали рекомендации для случаев, если адаптивный карантин будет продлен. Вопрос — готовы ли учителя вместе с учащимися следовать этим рекомендациям, есть ли для этого условия? И, конечно, есть ли альтернативы?

С 1 сентября, согласно постановлению Министерства здравоохранения, подписанному главным санитарным врачом Виктором Ляшко, школьников ожидают три сценария развития событий: возврат к прежнему, мягкий карантин и жесткий карантин.

ВОЗВРАТ К ПРЕЖНЕМУ? ЗАБУДЬТЕ

Первый сценарий — когда карантин будет отменен совсем и дети будут ходить в школу как прежде, просто соблюдая обычные правила санитарно-гигиенической безопасности. Это ждет те города, которые с легкой руки Минздрава будут включены в «зеленую» зону. Учащиеся смогут, как и раньше, в докарантинные времена, бегать по школьному двору, драться на переменах, сидеть вдвоем за одной партой. А в средних и старших классах переходить из кабинета в кабинет в зависимости от уроков.

В то, что такая традиционная форма обучения может ожидать украинских школьников уже с 1 сентября, мало кто верит, особенно их родители. Потому что публикуемая Минздравом статистика ухудшается день ото дня. И потому что чиновникам объективно выгодна чрезвычайщина.

МЯГКИЙ КАРАНТИН

Второй и более вероятный сценарий — это смешанная форма обучения, включающая в себя обычное и онлайн-обучение. Подобный режим могут ввести в случае, если город будет находиться между «зеленой» и «красной» зонами. В принципе это соответствует мягким уровням адаптивного карантина. И такой сценарий представляется самым вероятным.

Планируется, что в этом случае один или два дня учебной недели дети вместе с учителями будут заниматься онлайн, как это и было во время карантина. Форма дистанционного обучения регулируется приказом Министерства образования и науки Украины от 25.04.2013 года №466 Об утверждении Положения о дистанционном обучении. То есть все, как раньше. Такие занятия необходимы для того, чтобы подготовиться к их проведению в случае, если регион на какое-то время перейдет в «красную» зону.

А обычное обучение — тоже будет не совсем обычным. Теперь во время посещения школы учителя и их подопечные обязаны будут соблюдать несколько правил. Какие именно? Прежде всего, соблюдение социальной дистанции — во время перемены либо уроков и дети, и учителя должны будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 м.

Учитывая, что сейчас, согласно программе НУШ (Новая украинская школа), почти во всех украинских школах закуплены одноместные парты, совсем не сложно организовать такое дистанцирование во время уроков. Но вот как сделать, чтобы и во время перемены дети придерживались подобных правил? Ожидать, что школьники буду держаться друг от друга на расстоянии, не стоит. Ведь в таком возрасте, особенно в начальной школе, дети редко бывают интровертами. А, наоборот, жаждут общения друг с другом. А как общаться, стоя друг от друга на расстоянии 1,5 м? Знаками? Перекрикиваться? Так что на бумаге изложено гладко, но вряд ли выполнимо.

Но весьма вероятно, что дистанцию попробуют обеспечивать за счет разнесения классных дней у разных классов, за счет разделения по сменам и дробления класса на менее многолюдные группы. Вот последняя мера — самая сложнореализуемая, так как откуда-то надо взять дополнительных учителей и деньги на их зарплаты.

Второе нововведение касается ношения медицинских масок, которые надо будет менять каждые три-четыре часа в зависимости от качества. Впрочем, на уроках разрешается быть без них, и это не может не радовать, особенно учителей начальной школы, ведь за малышами и без того довольно трудно уследить. А уж добиться, чтобы они маски носили, — отдельный квест.

Третье, что придумал Минздрав, — это посещение занятий по графику, чтобы учащиеся не слишком пересекались друг с другом. Для этого директора школ должны не только разработать этот самый график, но проследить, чтобы он выполнялся в деталях.

Планируется, что в школах все входы/выходы будут открыты, чтобы разводить потоки детей. Только пока непонятно, кто и как при этом будет следить, чтобы вовнутрь школьного здания не проникали посторонние. Помимо всего прочего, классы придется проветривать после каждого урока. А парты как минимум в конце учебного дня следует протирать салфетками с дезинфицирующим раствором.

Только пока неясно, на кого будет возложена эта почетная миссия. На учеников, которые дежурят? На самих учителей? Или в каждой школе возьмут на работу еще по уборщице, на которую и повесят эти обязанности? Кстати, зарплата уборщиц в школах — ниже минимальной. За свой тяжелый труд они получают около 3.200 грн. Но одно дело раз в день пройтись по школе, чтобы вымыть полы и санузлы. Другое — делать это как минимум два-три раза в день, да еще и парты при этом протирать.

Впрочем, как поделился с Корреспондентом директор специализированной школы №40 города Киева Александр Полторацкий, в том, чтобы организовать дезинфекцию парт после занятий, он не видит ничего сложного. «Я преподаю историю и в июне проводил консультации для тех, кто сдавал ВНО. И на протяжении 10 дней ко мне приходили ученики. Было по нескольку занятий в день. И по окончании каждого я старался протирать те парты, за которыми сидели дети. Тратил на это пять-семь минут. Думаю, что и учителя так смогут. Особенно во время большой перемены, длящейся около 20 минут», — отмечает Полторацкий.

Еще один пункт, о котором говорится в постановлении Минздрава, касается посещения столовых. Помимо того что там должна быть обеспечена дистанция между столами в 1,5 м, в школах должны будут организовать посещение их по графику. Кроме того, не разрешается за столы усаживать более четырех детей. Между ними также должна быть соблюдена дистанция.

Что же касается туалетов, то и здесь учителя должны позаботиться, чтобы дети не заходили в них толпой.

И столовые, и туалеты должны быть при этом обеспечены бумажными полотенцами, антисептиками, электросушилками и туалетной бумагой. Закупаться это все будет не за счет родителей, а за счет средств, выделенных из городского или областного бюджетов.

В частности, как рассказала Корреспонденту заместитель директора Департамента образования и науки КГГА Татьяна Шкурова, для приобретения моющих и дезинфицирующих средств из бюджета Киева были выделены средства в сумме 33,3 тыс. грн, из них 25,6 тыс. грн уже освоено. Перед началом учебного года все заведения будут обеспечены как моющими, так и дезинфицирующими средствами, обещают в горадминистрации.

Слова Шкуровой подтверждает и Полторацкий: «Для нашей школы были закуплены и антисептики, и средства гигиены, была куплена в достаточном количестве и туалетная бумага».

Так что дело за малым — чтобы дети, особенно первоклассники, старались соблюдать все эти правила. А их учителям удавалось контролировать соблюдение мер гигиены.

Вот только есть вопрос по поводу обеспечения: выделенные суммы выглядят в том же Киеве смехотворно. И притом что столичный бюджет — самый жирный в стране. Так что школам придется дополнительно тратиться на санитайзеры в коридорах, классах, санузлах и еще много еще на что. Откуда возьмутся деньги? Очевидно, попросят родителей внести благотворительные взносы.

РОДИТЕЛЯМ — СТОП

Еще одно новое правило — родителям будет запрещено проходить вовнутрь школьных зданий. Речь в данном случае идет о начальной школе, когда учеников доводят до дверей класса и не только помогают им раздеться, но и подготовиться как минимум к первому уроку.

С одной стороны, это не только уменьшает риск распространения инфекции по школе, но и увеличивает безопасность нахождения учащихся. Так как снизится вероятность, что внутрь смогут попасть люди, совершенно не имеющие отношение к школе. Ведь охрана, которая есть практически во всех школах Украины, просто не будет их пускать.

Кто же будет доводить учащихся начальной школы до дверей кабинета? Эти обязанности, как отметил Полторацкий, скорее всего, будут выполнять либо учителя, либо старшеклассники, которые на тот момент будут дежурить по школе.

С другой стороны, проконтролировать на расстоянии, разделся ли ребенок, сменил ли обувь, родителям будет сложновато. Но, учитывая, что большинство первоклашек перед этим посещали детские сады, где их могли как раз научить этим нехитрым премудростям, панику раньше времени разводить не стоит.

УЧИТЬСЯ ДИСТАНЦИОННО

Как объяснили в Минобразования, сейчас в ведомстве создана рабочая группа, занимающаяся разработкой нововведений в этой сфере. Как процесс будет выглядеть на практике — пока неясно. Хотя уже середина августа. Но уже понятно, что в случае, если родители захотят перевести своих чад на дистанционку, аргументируя свою инициативу опасениями по поводу заражения, сделать это будет гораздо проще — написал заявление и свободен.

Но есть и другая сторона медали. Единой образовательной платформы, созданной для того, чтобы по ней велись уроки, в Украине нет. И к 1 сентября ее вряд ли успеют создать. Уж тем более вряд ли успеют научить учителей ею пользоваться. Многие учителя только нынешней весной успели освоить компьютер и познакомились с такими программами, как Google Класс или Zoom.

Кроме того, как показал весенний опыт, далеко не все учителя готовы проявлять творчество и смекалку. Одно дело пользоваться упомянутыми онлайн-платформами, проходить с детьми тесты, устраивать коллективные уроки. Другое — просто сбрасывать задания в тот же Viber, возлагая контроль над их выполнением на родителей, объясняя, что за творческий подход никто не платит.

Очень похоже, что местные власти и руководители школ остановятся на уже привычных Google Класс или Zoom и попробуют за оставшиеся до начала учебы недели немножко подтянуть квалификацию учителей. Собственно, это уже происходит.

Как рассказала Корреспонденту начальник управления образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Зоряна Довганик, во Львове очень серьезно подошли к этому вопросу. И главное требование — чтобы учителя той или иной школы, выбрав для себя единую образовательную программу, придерживались именно ее, а не шли вразнобой. «В каждой школе она (учебная платформа) может быть выбрана самостоятельно. Мы не можем обязать все 117 школ вести занятия, пользуясь одной и той же. Но нецелесообразно вести занятия в одной и той же школе, используя при этом разные платформы. Ведь детям будет довольно сложно переключаться с одной на другую», — объяснила Довганик.

А чтобы учителя смогли выбрать для занятий удобную программу, во Львове уже второй месяц проводятся бесплатные курсы, где они знакомятся с этими платформами. Поэтому к 1 сентября они будут во всеоружии. И в случае, если город попадет в «красную» зону, к переходу на дистанционное обучение будут готовы. Подобные занятия происходят и в других регионах Украины.

ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ

При переходе на дистанционку не стоит забывать о тех семьях, где есть по нескольку школьников. Далеко не любая семья может позволить себе иметь по компьютеру на каждого ребенка. Поэтому, как отметила Довганик, онлайн-занятия тоже лучше проводить по графику. С ней согласен и Полторацкий. Но и это еще не все. По его мнению, чтобы учителя смогли научиться проводить видеоуроки, как это было во время весеннего карантина, в систему образования не мешало бы внедрить обязательные курсы, где будут рассказывать, как правильно их создавать.

Не помешало бы и внедрить для многодетных и малообеспеченных семей какую-то социальную программу, позволяющую обеспечить их детей нужными гаджетами. К слову, во Львове и здесь не остались в стороне. По словам Довганик, буквально на днях к ним обратилась семья с просьбой выделить компьютер для занятий, и это удалось сделать, благодаря поддержке одной из IT-компаний. Конечно, таким образом можно было помочь одной-двум семьям. Но если речь пойдет о десятках или сотнях?

Позаботиться также придется и об учителях. Чтобы проводить онлайн-занятия, чтобы иметь возможность готовить видеоуроки, учителю нужен мощный компьютер с качественным экраном. Далеко не все учителя имеют возможность потратить 15-20 тыс. грн из своего кошелька на эти цели. В школьных бюджетах соответствующих статей нет. Просить купить родителей? Чиновники Минобразования об этой проблеме стыдливо молчат.

АЛЬТЕРНАТИВА СМЕШАННОМУ ОБУЧЕНИЮ

В переводе с обычной в дистанционную школу нет ничего сложно. Для этого необходимо просто написать заявление и отнести его в то учебное заведение, где до сих пор учился ребенок. И одновременно подыскать для своего чада онлайн-школу.

После того как прежняя школа согласится на перевод, нужно подать заявления уже в ту школу, которую выбрали для дистанционного обучения.

Желательно перед переходом проконсультироваться с психологом, ведь не для всех школьников такая форма обучения может быть приемлема.

Также не стоит забывать и о самостоятельном формировании программы дополнительных занятий, которые могут пригодиться для сдачи ВНО. И еще надо помнить о том, что придется платить за дистанционную учебу. Разве что ребенок входит в льготную категорию — тогда есть скидки.

Пока что Минобразования и Кабмин не создали механизм, который обеспечивал бы оплату дистанционной школе за счет тех средств, которые выделяются на обучения в стандартных школах. Принцип «деньги ходят за учеником» в Украине не работает, если кто не знал.

Цена вопроса? В центре дистанционного обучения Джерело, где учатся дети со всей Украины, стоимость варьируется от 1 тыс. грн (если ребенок учится самостоятельно) и до 3 тыс. грн. В школе Оптима — от 2.500 грн. Но есть и подороже. В онлайн-школе Grand Expo стоимость начинается от эквивалента 250 евро (что-то около 8 тыс. грн). Здесь в обучение входят многомодульные уроки, лекции от известных людей, удобный график расписания и даже при необходимости занятия с 9:00 до 18:00. В общем, есть практически на любой кошелек. Но почему одни родители должны платить за то, что уже оплачено за счет их налогов, — будь их ребенок в стандартной школе.

ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

Александр Полторацкий, директор специализированной школы №40 с углубленным изучением немецкого языка, Киев

Я бы отменил обязательные 30-часовые курсы повышения квалификации, существующие сейчас в Украине. Вместо этого научил бы учителей делать видеоуроки. Я общался с теми, кто уже снимал подобные видео, и почти все они говорят, что работать на пустой класс очень тяжело. Ведь излагая учебный материал на камеру, они не видели ни глаз учеников, ни их реакцию. Можно было бы также установить не одну камеру, а три, как это происходит во время съемки фильмов, чтобы, когда учитель поворачивался к доске, было видно, что он там пишет, а не его спину. Если же рассаживать всех детей в школе по одному, стоит задуматься над повышением заработной платы учителям. Ведь в некоторых случаях, из-за того, что не во всех кабинетах удастся так разместить детей, классы будут разделены на две группы. Поэтому учителям придется дважды давать одни и те же уроки. А это ощутимая нагрузка. В любом случае рекомендую родителям отставить панику и понять, что учебный год начнется как обычно и готовится к этому.

Зоряна Довганик, начальник управления образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета

Мы готовимся к трем сценариям развития событий, все зависит от того, в какой зоне будет наш город. Единственный вопрос пока вызывает то, как будут учиться первоклассники, если Львов попадет 1 сентября в «красную» зону. Это дети, которые до того ни разу не были в школе, они ни разу не видели своего учителя, они ни разу не видели своих одноклассников, они не знают, что такое уроки. Довольно сложно будет им объяснить, что вместо посещения детского садика или той же школы их ждет онлайн-обучение. Наверное, к 1 сентября появятся какие-то обновленные рекомендации. Родителям стоит понимать, что не все зависит от личного желания директора школы или от начальника управления образования. Есть документы, регламентирующие эти занятия. Мы со своей стороны будем стараться сделать все, чтобы дети смогли воспринимать материал. Накануне учебного года наше главное задание — научить в нынешних реалиях этому учителей.

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ

Виктория Богуславская, мать троих детей, Киев

Во время онлайн-обучения на карантине у нас были лучше занятия. Почему? Потому что после каждого урока я каждое задание разжевывала сыну. У меня получалось, потому что я работаю дома. Хотя я и не была в восторге от такой формы, но понимала, что весь мир на карантине и другого выхода нет. Но на постоянной основе на дистанционное обучение я бы не перешла. Ребенку надо общение со своими сверстниками, если он социален и нет никаких проблем, то он должен ходить в школу. Кстати, до этого сын делал уроки сам, я просто проверяла. А иногда приходил и говорил, что «я в школе все сделал и все знаю». За помощью обращался, только если не знал, как сделать то или иное задание.

Ярина Яковишин, мать четырех детей, Киев

У меня дочь — второклассница. Так учительница ограничивалась тем, что сбрасывала задания в Viber и говорила выучить от сих до сих. Когда мы с родителями пытались предложить альтернативу такому обучению, она ответила, что ей за это не платят. Поэтому я, конечно, за то, чтобы дети ходили в школу. Впрочем, дочь посещает дополнительно уроки английского языка, которые также были на карантине в онлайн-форме. Здесь учитель подошел творчески, и занятия у них были чуть ли не каждый день. Проводились онлайн-уроки и в музыкальной школе. Учительница у себя играла на скрипке, а дочь — у себя. Иногда даже доходило до того, что меня просили выйти из комнаты, чтобы я не мешала выполнять то или иное задание. Было у них и онлайн-сольфеджио, и уроки на фортепиано. Этот опыт нам понравился больше, чем онлайн-учеба в обычной школе. Но все равно я за то, чтобы дети, если у них нет никаких проблем со здоровьем или они не являются интровертами, ходили в школу. Ни одно онлайн-обучение не заменит живого общения.