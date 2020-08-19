На 102-ом году жизни умер Борис Патон
У умершего ученого фактически нет родственников, поэтому его похоронами займется государство.
Выдающийся украинский ученый Борис Патон скончался на 102 году жизни. Об этом сообщил аппарат СНБО в комментарии УП.
Уже формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.
Отметим, что на смерть Бориса Патона уже отрагировали в Офисе президента.
"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности". - сообщили в ОП.
Там отметили, что президент Владимир Зеленский гордится личным знакомством с ученым.
"Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!" - подытожили у главы государства.
Напомним, Борис Патон ушел с поста президента Академии наук в 2020 году.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент