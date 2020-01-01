В Окружном админсуде Киева вспышка коронавируса

В суд будут допускать исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

У сотрудника Окружного административного суда Киева выявили коронавирус, в связи с чем в учреждении временно установлены карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Так, в суде введены следующие карантинные меры: прекращен личный прием документов канцелярией суда, обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно при помощи почты, подсистемы "Электронный суд" или электронной почтой inbox@adm.ki.court.gov.ua; судьям ОАСК рекомендуется проводить судебные заседания в режиме видеоконференции; проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции прекращено, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства.

Работники службы судебной охраны будут допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet