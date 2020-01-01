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В Окружном админсуде Киева вспышка коронавируса

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В суд будут допускать исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.
Помещения суда дезинфицируют
Помещения суда дезинфицируют
rbc.ua
 
У сотрудника Окружного административного суда Киева выявили коронавирус, в связи с чем в учреждении временно установлены карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
 
Так, в суде введены следующие карантинные меры: прекращен личный прием документов канцелярией суда, обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно при помощи почты, подсистемы "Электронный суд" или электронной почтой inbox@adm.ki.court.gov.ua; судьям ОАСК рекомендуется проводить судебные заседания в режиме видеоконференции; проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции прекращено, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства.
 
Работники службы судебной охраны будут допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.
 
Ранее сообщалось, что в Шевченковском суде Киева вспышка COVID. При этом суд продолжил работать в обычном режиме. 
 
 

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Теги: Киев, суд, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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